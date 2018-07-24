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Beşiktaş'tan Adriano için Real Betis'e olumsuz yanıt

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yıldız futbolcusu için La Liga'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Beşiktaş'tan Adriano için Real Betis'e olumsuz yanıt

Beşiktaş Yönetimi'nin Adriano için Real Betis'e olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

Yıldız futbolcuyu isteyen İspanyol kulübünün bu teklifini Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşen Başkan Fikret Orman'ın Adriano'yu takımda tutmaya karar verdiği belirlendi. Bu karar sol bekte fazla alternatifin olmamasından kaynaklandı. (SABAH)

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig adriano

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