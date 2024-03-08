Beşiktaş'tan Anderson Talisca bombası! Suudi Arabistan ayrılığı duyurmak üzere...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Talisca'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

KEVIN DE BRUYNE HAMLESİ

Önümüzdeki sezon için Talisca'nın mevkisine Kevin de Bruyne'yi düşünen Al Nassr yetkilileri, Talisca'nın ayrılmasına izin verecek. Suudi Arabistan'da ortaya atılan bu iddia sonrası takım adı da paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

Hasan Arat ve yönetiminin Talisca için şimdiden nabız yokladığı yazıldı. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurma hedefinde olan siyah-beyazlılar, takımı Talisca'nın üstüne kurmayı hedefliyor.





