SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Anderson Talisca bombası! Suudi Arabistan ayrılığı duyurmak üzere...

Beşiktaş'tan Anderson Talisca bombası! Suudi Arabistan ayrılığı duyurmak üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 17:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr formasıyla harikalar yaratan Anderson Talisca'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Brezilyalı yıldız için ''Türkiye'ye gitmesi bekleniyor'' iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan Anderson Talisca bombası! Suudi Arabistan ayrılığı duyurmak üzere...
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Talisca'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

KEVIN DE BRUYNE HAMLESİ

Screenshot_1

Önümüzdeki sezon için Talisca'nın mevkisine Kevin de Bruyne'yi düşünen Al Nassr yetkilileri, Talisca'nın ayrılmasına izin verecek. Suudi Arabistan'da ortaya atılan bu iddia sonrası takım adı da paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

40cbb288c8a662e0150c0b03024befb8df5d6d05

Hasan Arat ve yönetiminin Talisca için şimdiden nabız yokladığı yazıldı. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurma hedefinde olan siyah-beyazlılar, takımı Talisca'nın üstüne kurmayı hedefliyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torreira'nın transferi için açıklama geldi!Torreira'nın transferi için açıklama geldi!
Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi!Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi!
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için sürpriz iddia!Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için sürpriz iddia!
Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca al nassr beşiktaş atan sezon hedefi
En Çok Okunan Haberler
Portakal'ı duyan Kılıçdaroğlu fena öfkelendi

Portakal'ı duyan Kılıçdaroğlu fena öfkelendi

Ekrem İmamoğlu 'ilk kez açıklıyorum' dedi, 2 AK Partili başkanın ismini verdi: Beni aradılar...

Ekrem İmamoğlu 'ilk kez açıklıyorum' dedi, 2 AK Partili başkanın ismini verdi: Beni aradılar...

Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için sürpriz iddia!

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için sürpriz iddia!

Ali Koç şaşırdı kaldı! Gündem olan sözler: 'Adam gibi adamdır'

Ali Koç şaşırdı kaldı! Gündem olan sözler: 'Adam gibi adamdır'

Seçil Erzan davasında Arda Turan da konuştu! Kaybettiği para dudak uçuklattı: Paramı istiyorum…

Seçil Erzan davasında Arda Turan da konuştu! Kaybettiği para dudak uçuklattı: Paramı istiyorum…

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.