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Beşiktaş'tan Anderson Talisca hamlesi! Al Nassr'a resmi teklif yapıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.07.2024 08:34
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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Anderson Talisca'nın bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor. Al Nassr kulübü, Talisca'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanırken Beşiktaş devreye girdi.

Beşiktaş'tan Anderson Talisca hamlesi! Al Nassr'a resmi teklif yapıldı

Beşiktaş, Brezilyalı süper starını yeniden takıma dahil etmek istiyor. Al Nassr kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar olumlu dönüş aldı.

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ARABİSTAN'DAN AYRILMAK İSTİYOR

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Al-Nassr forması giyen Talisca, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifine yeşil ışık yakan Talisca, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

13 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Fenerbahçe'nin de Talisca için devrede olduğu bilinirken, Suudi temsilcisi Brezilyalı oyuncu için 13 milyon Euro istiyor. Görüşmelerin hız kazandığı bu transferde her an resmi açıklama gelebilir...

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe talisca
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