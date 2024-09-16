Beşiktaş'tan Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan'dan şok haber! Hastaneye kaldırıldı...

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Maçın 11. dakikasında Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye götürüldü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan, Yusuf Barasi ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı ve sağlık ekipleri sahaya geldi. Sol el bileğinden sakatlanan genç futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini Erdoğan'a bıraktı.

Yayıncı kuruluştan bilgilere göre genç oyuncu tedavi için hastaneye götürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN KİRALANDI

Beşiktaş, 23 yaşındaki stoperin 2024-2025 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandığı açıklamıştı. Beşiktaş'ın 2022'de İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında da kiralık olarak Antalyaspor forması giymişti.