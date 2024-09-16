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  4. Beşiktaş'tan Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan'dan şok haber! Hastaneye kaldırıldı...

Beşiktaş'tan Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan'dan şok haber! Hastaneye kaldırıldı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.09.2024 23:15
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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, Adana Demirsspor'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Beşiktaş'tan Akdeniz ekibine kiralanan Emrecan Uzunhan, sakatlanarak oyundan çıktı. Genç futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye götürüldü.

Beşiktaş'tan Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan'dan şok haber! Hastaneye kaldırıldı...

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Maçın 11. dakikasında Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye götürüldü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

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Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan, Yusuf Barasi ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı ve sağlık ekipleri sahaya geldi. Sol el bileğinden sakatlanan genç futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini Erdoğan'a bıraktı.

Yayıncı kuruluştan bilgilere göre genç oyuncu tedavi için hastaneye götürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN KİRALANDI

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Beşiktaş, 23 yaşındaki stoperin 2024-2025 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandığı açıklamıştı. Beşiktaş'ın 2022'de İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında da kiralık olarak Antalyaspor forması giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor beşiktaş Emrecan Uzunhan
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