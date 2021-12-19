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Beşiktaş'tan Aydınus'a sert tepki! "Yönetmedi, idare etti"

19.12.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları derbi maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'tan Aydınus'a sert tepki! "Yönetmedi, idare etti"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-2 biten Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbinin hakemi Fırat Aydınus'u eleştiren Kocadağ, "Güzel bir derbi maçı oynandı. Tabii bugün maçın başından sonuna kadar, maçın hakimiydik. İyi top oynadığımız bir derbi maçıydı. Bununla birlikte hakem hatalarının ve eksikliklerinin olduğu bir maç oldu. Pozisyonlar bakış açısı eksikliğinin olduğu bir maçtı." ifadelerini kulllandı.

"MAÇI YÖNETMEDİ, İDARE ETTİ"

Kocadağ, "Hakem hatalarının damga vurduğu bir maç oldu, biz pozitif futbol oynamaya çalışırken. Geçen sene emekli olmasını düşündüğümüz Fırat hoca, bugün maçı yönetmedi, idare etti. Fırat Aydınus, rakibimizi oyuna dahil etmek için elinden geleni yaptı. Öncelikle penaltı pozisyonunda zaten. Hangisinin eli belli olmadığı bir pozisyon." açıklamasını ypatı.

"KIRMIZI KART OLABİLİRDİ"

Kocadağ, "Bize göre ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonra kendi, bireysel hatamızdan yediğimiz bir gol. Ama yine maça geri dönüp ortak olduk. Hakemin de hatalarıyla vermediği sarı kartlarla, özellikle Attila'nın, Crespo'nun, Mesut Özil'in. Mesut Özil'in kırmızı kart bile olabilirdi. Necip'in ayağına çok ciddi bir müdahalesi var. Attila'nın belki 4-5 tane verilmeyen sarı kartı var, aynı şekilde Crespo'nun da, bunları artık isim isim vermek durumunda kalıyoruz. Bunlar hoşlandığımız şeyler değil ama isim isim vermeyince tekrarlanma durumu oluyor." dedi.

"FIRAT HOCA DAMGA VURDU"

Beşiktaşlı yönetici, "Biz oynadığımız futbol itibariyle mutluyuz. Ama maalesef sene başından beri yaşanan hakem hataları nedeniyle puan kayıpları... Bugün Fırat hocanın yönetimi damga vurdu, yine buna sebep oldu. VAR'da da bizim üzerimizde denenmeye alışılmış bier şey denendi. Genç bir hakem vardı, onun da müdahale etmesi gerekiyordu. Orada da müdahale edilmeyen durumlar var." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Emre Kocadağ, "Başkanımız sene başından çok ağır tepkiler koydu, bugün cezalı gelemedi. Ben de zaman zaman PFDK'ya sev ediliyorum. Bizi susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarını susturmaya kimsenin gücü yetmez. Şu an istediğimiz yerde değiliz ama bu takım düştüğü yerden kalkacak. Mücadele edecek bir takım. Bundan sonra inşallah istediğimiz noktaya geleceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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