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Beşiktaş'tan ayrılacak olan Ghezzal Türkiye'de kaldı! Yıldız oyuncunun yeni adresi şaşırttı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 14:34 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ghezzal'ın kontratında bulunan madde gereği 2 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Bu maddeyi kaldırmak isteyen Beşiktaş'a ret cevabı veren Ghezzal ile tüm ipler koptu.

Beşiktaş'tan ayrılacak olan Ghezzal Türkiye'de kaldı! Yıldız oyuncunun yeni adresi şaşırttı
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan Ghezzal için tüm ipler koptu. 2 maç daha oynaması halinde 2.2 milyon euro'dan 1 yıl daha sözleşmesi uzayacak olan Ghezzal ile masaya oturan siyah-beyazlılar bu maddeyi kaldırmak istedi. Ghezzal cephesi ise kontratına sadık kalmak istediğini söyleyince tüm ipler koptu.

ANTALYASPOR DEVREYE GİRDİ

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Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Ghezzal için devreye girdi. Sezon sonunda bedava olarak takımdan ayrılacak olan Ghezzal ile şimdiden el sıkışan Antalyaspor ilk transferini bitirdi.

SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ

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Sergen Yalçın faktörü sebebiyle Antalyaspor'un teklifini kabul eden Ghezzal'ın yıllık 1.2 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor beşiktaş ghezzal sezon
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