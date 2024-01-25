Beşiktaş'tan ayrılacak olan Ghezzal Türkiye'de kaldı! Yıldız oyuncunun yeni adresi şaşırttı

Beşiktaş'ta sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan Ghezzal için tüm ipler koptu. 2 maç daha oynaması halinde 2.2 milyon euro'dan 1 yıl daha sözleşmesi uzayacak olan Ghezzal ile masaya oturan siyah-beyazlılar bu maddeyi kaldırmak istedi. Ghezzal cephesi ise kontratına sadık kalmak istediğini söyleyince tüm ipler koptu.

ANTALYASPOR DEVREYE GİRDİ

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Ghezzal için devreye girdi. Sezon sonunda bedava olarak takımdan ayrılacak olan Ghezzal ile şimdiden el sıkışan Antalyaspor ilk transferini bitirdi.

SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ

Sergen Yalçın faktörü sebebiyle Antalyaspor'un teklifini kabul eden Ghezzal'ın yıllık 1.2 milyon euro kazanacağı iddia edildi.





