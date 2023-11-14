Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli olmak üzere! Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik sorumlu olarak görev yapan fakat aldığı başarısız sonuçların ardından istifa eden Burak Yılmaz'ın yeni görevi belli oluyor.

HAMİT ALTINTOP İLE GÖRÜŞTÜLER

Beşiktaş'tan ayrıldıktan hemen sonra Hamit Altıntop ile görüşen Burak Yılmaz yaşadığı süreci paylaştı. Milli takım teklifini ise düşünmeden kabul eden Burak Yılmaz'ın duyurusunun kısa süre içinde yapılacağı aktarıldı.

"HAMİT ALTINTOP BENİ ARADI"

Burak Yılmaz, Milliyet Gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans'ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz." sözlerini kullanmıştı.





