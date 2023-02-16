Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethetti! Yaptığı hareket büyük alkış topladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde kalıcı hasarlara yol açan depremler sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Bu sebeple transfer dönemi de 18 Şubat’a kadar uzatıldı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta da bir ayrılık, bir de transfer gerçekleşecek. Çin ekibi Beijing Guoan’la anlaşmaya varan Josef de Souza, bugün siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Josef’in, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda kulüple anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GİTMEDEN ÖNCE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Depremden etkilenen vatandaşlar için toplam 462 bin TL'lik bağış toplayan Josef de Souza, paranın çocuklara bağışlandığını duyurdu. Bu hareketi de taraflı tarafsız herkesin takdirini bir kez daha kazanmasına neden oldu.

