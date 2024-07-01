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Beşiktaş'tan ayrılan milli oyuncuyu Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor kaptı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.07.2024 17:05
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Umut Meraş, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılara veda eden Umut Meraş, Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'tan ayrılan milli oyuncuyu Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor kaptı!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Umut Meraş'ın sözleşmesi uzatılmadı ve kulüpten ayrıldı. Umut Meraş yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti.

"HEPİNİZ KALBİMDE OLACAKSINIZ, SİZLERİ SEVİYORUM"

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"Değerli Beşiktaş Camiası,

Üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım.

Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden dik duruş Beşiktaş için mücadele ettim.

Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim.

Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla."

EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI

Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş, Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Milli oyuncu kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

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Eyüpspor Arda Turan beşiktaş umut meraş
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