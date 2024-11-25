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Beşiktaş'tan ayrılarak Arabistan'a gitmişti, Ronaldo ile yarışıyor! N'Koudou Siyah-Beyazlılar'ı bin pişman etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 15:38
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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kevin N'Koudou Suudi Arabistan ekiplerinden Damac FC'nin yolunu tutarken Kamerunlu oyuncu buradaki performansıyla parmak ısırtıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan ayrılarak Arabistan'a gitmişti, Ronaldo ile yarışıyor! N'Koudou Siyah-Beyazlılar'ı bin pişman etti

2023-24 sezonu başında Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Damac FC takımına imza atan Georges-Kevin N'Koudou, buradaki performansıyla dikkat çekiyor.

Geride bıraktığımız sezonu 10. sırada tamamlayan Damac FC, toplam 44 gol atmıştı. N'Koudou bu gollerin 20'sine (15 gol, 5 asist) direkt etki ederek dikkat çekmişti.

6 MAÇTA 7 GOLE ETKİ

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Georges-Kevin N'Koudou, 2024-25 sezonuna da sansasyonel bir giriş yaptı. Ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı veren N'Koudou, sezon genelinde ise 11 maçta 7 gol, 2 asiste ulaştı.

RONALDO İLE YARIŞIYOR

nkoudou-damac

Suudi Pro Lig'de Mitrovic 12 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, N'Koudou 7 golle Cristiano Ronaldo ile kapışıyor.

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