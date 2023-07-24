Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Şenol Güneş'e adeta ateş püskürdü! ''Güvenilmez birisi, her şey onun yüzünden''

Beşiktaş'ta Romain Saiss'ın takımdan ayrılması resmileşti. Daha önce takımdan ayrılmak istediğini siyah-beyazlı yönetime ileten Faslı stoper, Katar ekiplerinden Al-Saad'a transfer oldu.

İLK İŞİ ŞENOL GÜNEŞ OLDU!

Ayrılığının ardından konuşan Saiss, "Aylarca bu konuda hiç konuşmadım. Takıma ve kendime odaklandım. Bence konuşmak için sezon ortası doğru zaman değildi. Eğer Beşiktaş'tan ayrıldıysam bunun kulüple, taraftarla ya da takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş! O geldiğinden beri, kendi kendime ayrılmam gerektiğini söylememe neden olan olaylar birikti. Şenol Güneş gibi bir insana güvenemezdim. Her şey onun yüzünden." dedi.

"EĞER BİR SORUN VARSA BANA SÖYLEMELİYDİ"

Sözlerine frene basmadan devam eden Saiss, "Ara transferde İngiltere Premier Lig'e geri dönmek için bir teklif aldım. Şenol Güneş'e oraya gitmek istediğimi, çünkü orada bir hikayem olduğunu söyledi. Ancak, transfer döneminin sonuna geldiğimizi ve kulübün yerimi doldurmakta zorlanacağını biliyordum. 33 yaşımdayım, 6 ay daha kalmak zorunda olsaydım somurtmayacaktım. Bunu çok profesyonel bir şekilde yaptım. Bir teklifi geri çevirdiler, çünkü beni tutmak istiyorlardı. Ancak transfer döneminin sonunda kulüp benim pozisyonuma bir oyuncu transfer etti. Şenol Güneş de beni yedek kulübesine gönderdi. Kendime en iyisi olduğumu söyledikten sonra kendimi engellememin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Takım arkadaşım sakatlanmadan bir daha oynayamayacağımı çok iyi biliyordum. Bir sezonu daha riske atmak istemedim. Şenol Güneş bana 'Sen benim en iyi defans oyuncumsun. Hatta en iyi oyuncumsun' dedi. Ben de ona 'O zaman yedek kulübesinde olmamı nasıl açıklarsın?' diye sordum. Eğer bir sorun varsa bana söylemeliydi." açıklamasını yaptı.

"ŞENOL GÜNEŞ SADECE SORUNLARA NEDEN OLDU"

Şenol Güneş'e adeta öfke kusan Saiss, "Eşimin sağlık sorunları vardı ve Katar'da mahsur kalmıştım. Dünya Kupası'ndan sonra onunla kalmak için Katar ile Fas arasında gidiş dönüş yapmak zorunda kaldım. Oraya vardığımda sakatlığımı not ettirmek ve antrenmanlara yeniden başlamak için derhal İstanbul'a dönmem söylendi. Geri dönmek zorundaydım, çünkü başka seçeneğim yoktu. Ne yazık ki Katar'a dönmek zorunda kaldım. Çünkü hala iyi değildim. Sportif direktör (Ceyhun Kazancı) bile Şenol Güneş geldikten sonra 6 ay içinde iki kez ayrılmak istedi. Şenol Güneş, sadece sorunlara neden oldu." ifadelerini kullandı.

