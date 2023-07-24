SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Şenol Güneş'e adeta ateş püskürdü! ''Güvenilmez birisi, her şey onun yüzünden''

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Şenol Güneş'e adeta ateş püskürdü! ''Güvenilmez birisi, her şey onun yüzünden''

24.07.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'ın 2.5 milyon Euro karşılığında Al-Saad'a transfer olduğunu açıkladı. Tecrübeli oyuncunun satışında şartlara bağlı olarak 300 bin Euro da opsiyon bulunuyor. Faslı stoper Romain Saiss, ayrılığı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Romain Saiss

Romain Saiss

FAS Fas
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta Romain Saiss'ın takımdan ayrılması resmileşti. Daha önce takımdan ayrılmak istediğini siyah-beyazlı yönetime ileten Faslı stoper, Katar ekiplerinden Al-Saad'a transfer oldu.

İLK İŞİ ŞENOL GÜNEŞ OLDU!

ebb566c6efc74ef289b26f9bca53ecfe

Ayrılığının ardından konuşan Saiss, "Aylarca bu konuda hiç konuşmadım. Takıma ve kendime odaklandım. Bence konuşmak için sezon ortası doğru zaman değildi. Eğer Beşiktaş'tan ayrıldıysam bunun kulüple, taraftarla ya da takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş! O geldiğinden beri, kendi kendime ayrılmam gerektiğini söylememe neden olan olaylar birikti. Şenol Güneş gibi bir insana güvenemezdim. Her şey onun yüzünden." dedi.

"EĞER BİR SORUN VARSA BANA SÖYLEMELİYDİ"

Romain-Saiss

Sözlerine frene basmadan devam eden Saiss, "Ara transferde İngiltere Premier Lig'e geri dönmek için bir teklif aldım. Şenol Güneş'e oraya gitmek istediğimi, çünkü orada bir hikayem olduğunu söyledi. Ancak, transfer döneminin sonuna geldiğimizi ve kulübün yerimi doldurmakta zorlanacağını biliyordum. 33 yaşımdayım, 6 ay daha kalmak zorunda olsaydım somurtmayacaktım. Bunu çok profesyonel bir şekilde yaptım. Bir teklifi geri çevirdiler, çünkü beni tutmak istiyorlardı. Ancak transfer döneminin sonunda kulüp benim pozisyonuma bir oyuncu transfer etti. Şenol Güneş de beni yedek kulübesine gönderdi. Kendime en iyisi olduğumu söyledikten sonra kendimi engellememin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Takım arkadaşım sakatlanmadan bir daha oynayamayacağımı çok iyi biliyordum. Bir sezonu daha riske atmak istemedim. Şenol Güneş bana 'Sen benim en iyi defans oyuncumsun. Hatta en iyi oyuncumsun' dedi. Ben de ona 'O zaman yedek kulübesinde olmamı nasıl açıklarsın?' diye sordum. Eğer bir sorun varsa bana söylemeliydi." açıklamasını yaptı.

"ŞENOL GÜNEŞ SADECE SORUNLARA NEDEN OLDU"

saiss1

Şenol Güneş'e adeta öfke kusan Saiss, "Eşimin sağlık sorunları vardı ve Katar'da mahsur kalmıştım. Dünya Kupası'ndan sonra onunla kalmak için Katar ile Fas arasında gidiş dönüş yapmak zorunda kaldım. Oraya vardığımda sakatlığımı not ettirmek ve antrenmanlara yeniden başlamak için derhal İstanbul'a dönmem söylendi. Geri dönmek zorundaydım, çünkü başka seçeneğim yoktu. Ne yazık ki Katar'a dönmek zorunda kaldım. Çünkü hala iyi değildim. Sportif direktör (Ceyhun Kazancı) bile Şenol Güneş geldikten sonra 6 ay içinde iki kez ayrılmak istedi. Şenol Güneş, sadece sorunlara neden oldu." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray için 'kabus' dediler!Galatasaray için 'kabus' dediler!
Arda Güler'in ilk maçında korku dolu anlar!Arda Güler'in ilk maçında korku dolu anlar!
F.Bahçe, Beşiktaş ve A. Demirspor'un rakipleri belli oldu!F.Bahçe, Beşiktaş ve A. Demirspor'un rakipleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Romain Saiss beşiktaş kata transfer dönemi beşiktaş, ekipleri kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.