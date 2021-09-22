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Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması

22.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, dün akşam oynanan Adana Demirspor maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor'un futbolcusu Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

21 Eylül 2021 Salı günü Adana Demirspor ile sahamızda oynadığımız Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz.

Beşiktaş camiası oyun kuralları çerçevesinde puan kaybetmekten şikayetçi olmamıştır. Ancak maçın tamamında yapılan hakem uygulamalarının maçın sonunda da rakip takım futbolcularının adeta "körebe" oynar gibi yaptığı zincirleme kural dışı hareketlere rağmen varlığı belli olmayan VAR hakeminin de karartması ile faul düdüğü çalınmadan, tüm kamuoyunun gözleri önünde gol kararı ile sonuçlanan pozisyonu iyi niyetten yoksun olarak değerlendirip hayretler içerisinde izledik.

Diğer taraftan oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Haksız ve kural dışı pozisyonun içerisinde kalıp kendini ifade etmek için çabalayan ve ikinci sarı kart ile cezalandırılan futbolcumuz Rosier'in maruz kaldığı durumu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Toplumun sağlıklı ve sportif değerleri içeren müsabakaları izleme hakkı elinden alınamaz. Bu ve bundan sonraki sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan başta camiamız olmak üzere tüm spor kamuoyunun en ufak şüphesi olmasın.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor Mario Balotelli
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sahada yaptığıyla sabıka ne alaka ayıptır be.. kos koca klüpsünüz bir oyuncuyu mu baz alıyorsunuz açıklama için.. iyiki 2 puan kaybettiniz bu ne acizliktir.. hani sergen hoca benim muhatabım değil diyordu klup mü muahattap oldu bi anda :D senini hocan zamanın adama en büüy kterbiyesizliği yapmış adamda buna karşılık veriyor niye 3-0dan 3 3 oldu diye maç bu kadar kuduruyorsunuz..
Birde eklesen,Zamanında hocamız Sergen Bey 'in yaptığı açıklamayı da doğru bulmuyoruz diye o zaman bu açıklama olurdu..Herkes pis siz temiz değil mi?
bunlar bizi yildirmaz.bu tip futbolcularla bizim isim olmaz. nouma bi hareket yapti gitti. sizdeki bi futbolcu yapsa madalya takardiniz( fb ve cincon ) gareziniz korkunuz var anliyoruz bu senede gecen seneki gibi olacak bu tur olaylar size sadece eglence olur ama sonundaki buyuk eglenceye hazir olun.

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