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Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi! Resmi açıklama yaptı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 20:19
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Beşiktaş'tan Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama geldi. Sermaye artırımına giden Beşiktaş yönetimi, Bankalar Birliği'ne olan borcu kapatmayı hedefliyor.

Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi! Resmi açıklama yaptı

Beşiktaş'tan sermaye artırımı kararıyla ilgili KAP açıklaması geldi. Beşiktaş yönetiminin gündemindeki konulardan olan Bankalar Birliği ile ilgili resmi adım atıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA:

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"Şirketimizin 6.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.800.000.000 .-TL (% 400) artırılarak 6.000.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (07.03.2025) başvuruda bulunulmuştur."

FAİZ SÜRECİNİ SONLANDIRACAK

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Beşiktaş'ın bu sermaye artırımıyla birlikte Bankalar Birliği anlaşmasından çıkabilmek için önemli bir adım atacağı ve faiz sürecini sonlandıracağı da belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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