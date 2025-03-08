Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi! Resmi açıklama yaptı

Beşiktaş'tan sermaye artırımı kararıyla ilgili KAP açıklaması geldi. Beşiktaş yönetiminin gündemindeki konulardan olan Bankalar Birliği ile ilgili resmi adım atıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA:

"Şirketimizin 6.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.800.000.000 .-TL (% 400) artırılarak 6.000.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (07.03.2025) başvuruda bulunulmuştur."

FAİZ SÜRECİNİ SONLANDIRACAK

Beşiktaş'ın bu sermaye artırımıyla birlikte Bankalar Birliği anlaşmasından çıkabilmek için önemli bir adım atacağı ve faiz sürecini sonlandıracağı da belirtildi.