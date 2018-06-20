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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için yeni taktik

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2018 08:53 | Son Güncelleme

Negredo ve Love ile yolları ayırmakta kararlı olan Beşiktaş, eski golcüsünü istiyor ancak şu an için bekle gör taktiği uyguluyor.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için yeni taktik

Sezon biteli 1 ay, transfer dönemi başlayalı 10 gün olmasına rağmen Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Tosic dışında transferde hareketlilik yok. 6 gün sonra Ümraniye'de toplanıp yeni sezonu açıcak olan siyah-beyazlılardaki bu durgunluğun sebebi ise transferde bir nevi bekle-gör taktiğinin uygulanması...

'KENDİNİZE KULÜP BULUN'

Bu taktik de iki aşamadan oluşuyor. Birincisi Negredo ve Love gibi kendilerine kulüp bulması istenen oyuncuların durumları. Yıllık 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Negredo'nun da Love'ın da menajerlerine kulüp bulmaları talimatı iletildi.

İkincisi ise Dünya Kupası'nın sona ermesi. Rusya'da sergileyecekleri performansa göre Quaresma, Pepe ve Vida iyi bir bonservis karşılığında satılabilir. Hem bu oyunculardan gelecek paralar hem de kim gidecek kim kalacak belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından boşalacak mevkilere oyuncular alınacak.

'2 GÖNDER, 1 AL' TAKTİĞİ

Öncelikli golcü tercihi ise Burak Yılmaz. Ancak yönetim tecrübeli golcüyü bonservissiz almak istiyor. Transferdeki bir diğer stratejisi "2 gönder, 1 al" olan Kartal, Burak'a karşılık Tolga, Aras, Veli ve Mustafa'dan 1-2'sini kapsayan takas önerisinde bulunacak.

Bordo-mavililerle bonuslar ve maç başları hariç yıllık 3 milyon 550 bin Euro'dan 2 yıllık anlaşması bulunan Burak'ın Beşiktaş'a gelmek için kulüpteki alacaklarından feragat edeceği öğrenildi. Ancak Beşiktaş'la anlaşabilmesi için FEDA demesi ve yıllık ücretinde de indirime gitmesi gerekiyor. (VATAN)

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