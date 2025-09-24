SPOR

Beşiktaş'tan Cagliari'ye giden Semih Kılıçsoy gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı! İtalyan basını sessiz kalmadı...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan İtalyan ekibi Cagliari’ye giden Semih Kılıçsoy oynadığı topla hayal kırıklığı yaşadı. İtalya kupasında forma şansı bulan Milli oyuncu kötü performansı sebebiyle ilk yarıdan oyun dışında kaldı.

Burak Kavuncu

Beşiktaş’tan Cagliari’ye transfer olan Semih Kılıçsoy gösterdiği performansla teknik direktörünün gözüne girebilmiş görünmüyor. İtalya kupasında Frosinone’yi 4-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11 başlayan Kılıçsoy, gösterdiği etkisiz performans ve kaçırdığı golle teknik direktörü tarafından yeterli bulunmadı.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

Semih, 21. dakikada kaleciyle karşı karşıya bir pozisyonda önemli bir fırsattan sonuç alamadı ve ilk yarı sonunda yerini Mattia Felici'ye bıraktı.

İTALYAN BASINI YAZDI: TEMPOYA ALIŞMASI GEREKİYOR

Tuttomercatoweb: "Pisacane ilk dakikada ona kritik bir şans verdi, ancak bunu değerlendiremedi. Özellikle ilk yarıda farkı ikiye katlayabilecek bir şutu isabetsiz buldu."

Tutto Cagliari: "Kritik bir fırsattı ama bunu tam olarak değerlendiremedi. Bariz bir fırsatı kaçırdı ve İtalyan liginin temposuna alışması gerekiyor gibiydi."

Cagliaripad: "20. dakikada Gaetano ona harika bir pas attı ama o bunu boşa harcadı. 26'de harika bir çalımla pasını verdi ama Gaetano pozisyonu boşa harcadı. Devre arasında oyundan çıkan Kılıçsoy'un daha fazlasını yapması gerekiyor çünkü hücumdaki rekabet zorlu."

Centotrentuno: "Onu ilk 11'de görmek için büyük bir beklenti vardı ve Türk oyuncu birkaç fırsatı tepti. Rog ve Gaetano'nun boşa harcadığı pozisyon gibi bazı parlak anlar gösterdi ancak aynı zamanda topu savunmakta zorlandı ve Gaetano'nun mükemmel pasıyla boşa giden büyük bir gol şansı yakaladı. Bu kadroda yükselmek istiyorsa daha fazlasını verebilir ve vermeli"

