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Beşiktaş'tan CAS açıklaması

06.04.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan resmi itiraz hakkında bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan CAS açıklaması

UEFA'nın vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladığı Beşiktaş, cezaya ilişkin ilk hamlesini yaptı.

Siyah - beyazlı kulüp, CAS'a başvurduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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