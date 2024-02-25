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Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Salih Uçan açıklaması! Galatasaray maçını işaret ettiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2024 22:12
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın durumları konusunda son bilgiyi veren Feyyaz Uçar, Galatasaray mücadelesini işaret etti.

Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Salih Uçan açıklaması! Galatasaray maçını işaret ettiler...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçının ardından konuştu.

"BEŞİKTAŞ ÇOK DAHA İYİ OYNAMAK ZORUNDA"

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Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Sevindirici gelişmeler, sakatların iyileşmesi ve Afrika Kupası'nda dönen oyuncular var. Oyunda gelişme var ama Beşiktaş çok daha iyi oynamak zorunda. Kadromuz artık genişledi. Bazı oyuncular dışarda kalabilir. Bu hocamızın kararı. Belki ilerleyen dönemde Tayyip Talha'yı kadroda görebiliriz. Rebic de tamamen hocanın tercihi" dedi.

CENK TOSUN VE SALİH UÇAN...

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Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşlemisiyle ilgili konuşan Feyyaz Uçar, "Hem Salih Uçan ile hem de Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra görüşmeleri daha da sıklaştıracağız. Her eksik oyuncunun etkisi olabilir ama Gedson'un yokluğunu hissetmeyiz diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"SEMİH KILIÇSOY MEVCUT MİLLİ TAKIMIN KADROSUNDA OLMALI"

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Feyyaz Uçar ayrıca, "Semih Kılıçsoy mevcut milli takımın kadrosunda olmalı. Bu performansıyla mutlaka milli takıma gitmesini bekliyoruz. Semih her zaman golü düşünen bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en büyük rekoru kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü. Mevkisi fark etmiyor, çok özel bir oyuncu. Onu mümkün olduğu kadar çok Beşiktaş'ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla seyretmek istiyoruz." dedi.

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