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Beşiktaş'tan Ciro Immobile kararı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.04.2025 11:26
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Ciro Immobile'nin Hatayspor karşısında hat-trick yapmasının Beşiktaş yönetiminin kararını değiştirmediği ve sezon sonunda İtalyan golcü ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'tan Ciro Immobile kararı!
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın formsuz golcüsü Ciro Immobile'nin, 5-1 kazanılan Hatayspor maçında hat-trick yapması siyah beyazlı yönetimi sevindirdi.

TALİPLERİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

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İtalyan yıldızın sezonun kalan bölümünde performansını yükseltmesi durumunda taliplilerin artması ve daha iyi tekliflerin alınması hedefleniyor.
İmmobile'nin Hatayspor maçında 3 gol atmasına rağmen Beşiktaş'ın kadro planlamasının değişmesinin çok zor gözüktüğü ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği doğrultusunda kadroya pivot santrfor takviyesi yapılacağı belirtildi. Yönetim, 35 yaşındaki golcüyle bağları zedelemeden, iyi niyet çerçevesinde ayrılık sürecini yönetmeyi amaçlıyor.

ADALI "AYRILACAK" DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Immobile için "Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz. Immobile'ye gelen bir teklif yok" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ta 37 maça çıkan Ciro Immobile, 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig beşiktaş futbol
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