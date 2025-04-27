Beşiktaş'tan Ciro Immobile kararı!

Beşiktaş'ın formsuz golcüsü Ciro Immobile'nin, 5-1 kazanılan Hatayspor maçında hat-trick yapması siyah beyazlı yönetimi sevindirdi.

TALİPLERİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

İtalyan yıldızın sezonun kalan bölümünde performansını yükseltmesi durumunda taliplilerin artması ve daha iyi tekliflerin alınması hedefleniyor.

İmmobile'nin Hatayspor maçında 3 gol atmasına rağmen Beşiktaş'ın kadro planlamasının değişmesinin çok zor gözüktüğü ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği doğrultusunda kadroya pivot santrfor takviyesi yapılacağı belirtildi. Yönetim, 35 yaşındaki golcüyle bağları zedelemeden, iyi niyet çerçevesinde ayrılık sürecini yönetmeyi amaçlıyor.

ADALI "AYRILACAK" DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Immobile için "Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz. Immobile'ye gelen bir teklif yok" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ta 37 maça çıkan Ciro Immobile, 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.