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Beşiktaş'tan Galatasaray'a taş! Ahmet Nur Çebi sessiz kalmadı...

24.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara da değinen Çebi, 2 hafta sonra oynayacakları derbi maçı için temennide bulundu.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a taş! Ahmet Nur Çebi sessiz kalmadı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor maçı öncesi flaş ifadeler kullandı. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, maç öncesinde gündemi değerlendirdi.

"ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL DİYENLER ŞİMDİ ŞİKAYET EDİYOR"

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Ahmet Nur Çebi açıklamasında; "Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor." dedi.

"BU AÇIKLAMALARIN DERBİ ÖNCESİ HAKEMLERİ ETKİLEYECEK ŞEKİLDE YAPILMAMASINI DİLİYORUM"

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Beşiktaş Başkanı sözlerinin devamında; "Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum." açıklamasında bulundu.


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