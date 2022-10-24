Beşiktaş'tan Galatasaray'a taş! Ahmet Nur Çebi sessiz kalmadı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor maçı öncesi flaş ifadeler kullandı. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, maç öncesinde gündemi değerlendirdi.

"ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL DİYENLER ŞİMDİ ŞİKAYET EDİYOR"

Ahmet Nur Çebi açıklamasında; "Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor." dedi.

"BU AÇIKLAMALARIN DERBİ ÖNCESİ HAKEMLERİ ETKİLEYECEK ŞEKİLDE YAPILMAMASINI DİLİYORUM"

Beşiktaş Başkanı sözlerinin devamında; "Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum." açıklamasında bulundu.



