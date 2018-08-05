Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek

Beşiktaş Kulübü, Çin Süper Ligi'nde ırkçılığa maruz kaldığını belirten eski futbolcuları Demba Ba'ya destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından, Senegalli futbolcunun kartal pençesi hareketinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı. Mesaja İngilizce "Yalnız değilsin" notu düşüldü. Paylaşımda "Irkçılığa hayır" etiketi de yer aldı.
Demba Ba ise Beşiktaş'ın paylaşımını kalp emojisiyle yanıtladı.
Kariyerine Çin'de devam eden Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçta rakip futbolculardan Zhang Li'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını savunmuştu.
''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''
İtalya'dan flaş yorum! Mandzukic ve Beşiktaş...
Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'de Valbuena depremi
Adana Demirspor'un son bombası Volkan Şen!
Barcelona'dan sürpriz transfer
Trabzonspor Seyedmajid Hosseini'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı
Napoli Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı
Volkan Şen Adana Demirspor'a gidiyor
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'dan Mesut Özil’e teklif
Okuyucu Yorumları 0 yorum