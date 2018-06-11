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Beşiktaş'tan Demba Ba'ya şok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.06.2018 07:32 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarına, Ramazan Bayramı sonrasında hız verecek olan Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda düğmeye basacak.

Beşiktaş'tan Demba Ba'ya şok

Transfer çalışmalarına, Ramazan Bayramı sonrasında hız verecek olan Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda düğmeye basacak.

Ne olursa olsun ilk etapta bir sağ bek ve bir forvet alacak olan siyah - beyazlı yönetim, Demba Ba ve Burak Yılmaz'da yaşanacak gelişmelere göre hareket edecek.

Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş'ta oynamak isteyen fakat Çin'den gelen teklifi koz olarak kullanan Demba Ba'ya, "Sen bilirsin. Biz rakamı daha fazla yukarı çekmeyiz. Yeni kulübünde başarılar dileriz" dedikleri ortaya çıktı.

Trabzonspor Yönetimi'nin, Burak Yılmaz'a 5 milyon euro bonservis bedeli belirlemesi nedeniyle, bu oyuncuyu da gündeminden çıkarmaya hazırlanan Beşiktaş, forvet arayışlarında gözünü yurt dışına çevirecek, Gignac ve Balotellli isimleri yeniden gündemine gelecek. (MİLLİYET)

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Beşiktaş demba ba Göztepe Spor Toto Süper Lig

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