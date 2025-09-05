Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Trabzonspor, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'yi bir sezonluğuna kiraladı. Bordo-mavililer, Arnavut futbolcu için teknik ekip ve scout ekibinden gelen olumlu raporun ardından Muçi'yi gündemine aldı ve transfer için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş ile pazarlık masasına oturan Trabzonspor, Muçi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Trabzonspor'un teklifini kabul eden Muçi, valizlerini hazırlamaya başladı.

SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ

24 yaşındaki Ernest Muçi, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ayrılacağı konuşulan Muçi, Trabzonspor'un yolunu tuttu.