Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Muçi'nin satın alma opsiyonuyla kiralandığı öğrenildi.

Emre Şen
Ernest Muci

Ernest Muci

ARN Arnavutluk
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'yi bir sezonluğuna kiraladı. Bordo-mavililer, Arnavut futbolcu için teknik ekip ve scout ekibinden gelen olumlu raporun ardından Muçi'yi gündemine aldı ve transfer için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor da! 1

Beşiktaş ile pazarlık masasına oturan Trabzonspor, Muçi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Trabzonspor'un teklifini kabul eden Muçi, valizlerini hazırlamaya başladı.

SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ

Beşiktaş tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor da! 2

24 yaşındaki Ernest Muçi, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ayrılacağı konuşulan Muçi, Trabzonspor'un yolunu tuttu.

