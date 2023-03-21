Beşiktaş'tan federasyona flaş talep! Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının oynanmamış olması isteniyor!

Beşiktaş yönetimi, Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının sayılmaması için TFF'ye talepte bulunuyor. Konu üzerine spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BEŞİKTAŞ YARIŞTA OLMADIĞI İÇİN..."

"Fenerbahçe ve Galatasaray, puan anlamında Gaziantep ile Hatayspor'un çekilmesinden birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlar. Bunlardan biri, diğerine üstünlük sağlasaydı kavga çıkardı. Şu an durum Beşiktaş'ın aleyhine ama yarışta olmadığı için sesi az çıkıyor. Soruyu soruyorum; Fenerbahçe ile Galatasaray, Gaziantep ve Hatayspor hükmenlerinde eşit durum olmasaydı, bu kararı alabilir miydiniz? Mümkün mü böyle bir şey? Geçiniz ağabey, kandırmayalım kendimizi. Fenerbahçe ya da Galatasaray; Antep ile Hatay'a iki maçı da kaybetmiş olsaydı ve yine Fenerbahçe ya da Galatasaray, o iki maça çıkmadan 6 puan alıyor olsaydı itiraz etmeyecek miydin? Herkes; Şenol Güneş'e laf atıyor, sen yapmayacak mıydın kardeşim?"

Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılmadığında güncel puan durumu:

1-) Galatasaray - 51 P (22 maç)

2-) Fenerbahçe - 48 P (22 maç)

3-) Beşiktaş - 48 P (23 maç)



