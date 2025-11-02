Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi! Meğer Sergen Yalçın maç öncesi söylemiş

Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçtikleri maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta karşılaşmanın ardından hakem tepkisi geldi. Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SERGEN HOCA UYARMIŞTI"

Kaytaz, “Hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda üzerinde durduğumuz ve Sergen Yalçın’ın istediği oyunu sahaya yansıtmaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık, ilk 25 dakikada bunu iyi yaptık ve 2-0’ı bulduk. Hocamız derbi atmosferini oyunculara çok iyi anlattı, kartlara dikkat etmemiz gerektiğini özellikle vurguladı. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan hemen önce Rafa Silva’ya yapılan bir hareket var, belki VAR’dan kırmızı çıkabilecek bir pozisyondu. 2-0’dan sonra oyuncularımızda biraz telaş ve panik başladı. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile bazen koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Kaytaz, “Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı sıkıntı yaşadıklarını gördük. İkinci yarı bu planı devreye soktuk ve tuttu.” dedi.

HAKEM TEPKİSİ

Hakem kararlarına da değinen Kaytaz, “Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ederiz, gerçekten ellerinden gelen desteği verdiler. Biz de elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ama hakem arkadaşların da biraz daha dikkatli olması lazım. Sergen Hoca’yı sahaya girdiği için attılar, doğru karar. Ancak Tedesco da sahaya girdi, onu atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, inşallah daha iyi olacağız.” şeklinde konuştu.