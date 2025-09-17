Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası göndermeli paylaşım! "Ne var, ne yok?"

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evindeki ilk puanını kaybetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş'tan maçın VAR hakemi hakkında göndermeli bir paylaşım geldi.

"NE VAR, NE YOK?"

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaşarak "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi ASlper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.

İŞTE O PAYLAŞIM