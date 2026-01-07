SPOR

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Günok'tan veda mesajı geldi!

Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Mert Günok Fenerbahçe ile sözleşme imzalarken, Milli kaleciden siyah-beyazlı ekibe bir veda mesajı geldi.

Burak Kavuncu

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Mert Günok, sarı-lacivertli ekiple 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştı. Milli kaleciden Beşiktaş taraftarına bir veda mektubu geldi. İşte detaylar...

VEDA MEKTUBU GELDİ!

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok bir mektupla veda etti...

''15 Ağustos 2021. Beşiktaş’a imza attığım ilk gün… Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar… Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100’ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.

Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanlar; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler.

Hoşça kalın.''

Mert GÜNOK

FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen Mert Günok, Samandıra'da ilk idmanına yarın çıkacak. Milli takım ve oynadığı tüm takımlarda önemli kurtarışlar yapan, topu oyuna iyi sokmakla ünlenen 35 yaşındaki tecrübeli isim 2028 yılı haziran ayına kadar Sarı-lacivertli formayı giyecek.

BEŞİKTAŞ AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI!

''Mert Günok’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

