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Beşiktaş'tan flaş Aboubakar açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Ahmet Ürkmezgil, forvet transferiyle ilgili "İnşallah uygun durumdaysa, Aboubakar bizim eski, iyi bir oyuncumuzdu. Maddi açıdan da uygunsa olabilir" dedi.

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakipleri Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava'yı değerlendirdi.

Avrupa'daki her takımın güçlü olduğunu ifade eden Ürkmezgil, "Kura çekimini buradaki gençlerle 30 Ağustos münasebeti sebebiyle şenliklerdeyken birlikte takip ettik. Avrupa'daki her takım güçlü, iyi takımlar. Rakip seçme, ayırma gibi bir lüksümüz yok. İyi bir grup. Bizim Portekiz takımlarına şansımız tutuyor. Son zamanlarda İngiliz takımlarına karşı da iyi top oynamıştık. Slovak ekibi daha vasat bir takım. Mevsim şartları açısından da düşündüğümüz zaman da mevsim koşullarının korkutmayacağı ülkeler. İnşallah iyi sonuçlarla döneriz. Beşiktaş iyi sonuçlar almaya alışık bir takım Avrupa liglerinde. Dolayısıyla bu sefer de aynı iyi sonuçları alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"HEP NOKTA ATIŞI TRANSFERLER OLDU"

Siyah-beyazlı ekipte transferlerin çok sıkı bir elekten geçirilerek yapıldığını belirten Ürkmezgil, "Başkanımız ve bu işle ilgilenen arkadaşlarımız transferleri çok iyi takip ederek, sıkı bir elekten geçirerek yaptılar. Maddi kısmı da önemli. Sabırla yaptılar. Bir noktadan sonra takıma uyum açısından da futbolda bu var. İnşallah takımımıza da uyum sağlarlar. Hep nokta atışları oldu. Çok fazla isim, şöhret peşinde olmadan Beşiktaş takımı hem maddi olarak uygun hem de ihtiyacı olan yerlere transfer yaptı. İnşallah hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

"AVRUPA KUPALARINDA DENEYİMLİ İSİMLERE İHTİYACI VAR"

Forvet konusunda Avrupa kupalarında deneyimli isimlere ihtiyaç duyulabileceğini belirten Ahmet Ürkmezgil, "Burak'ın sakatlanışı. Bu iş her zaman başımıza gelebilir. Güven var. Umut Nayir var ama ne olursa olsun Avrupa kupalarında deneyimli isimlere ihtiyaç olur. Herkesin öyle bir düşüncesi var. Bu çok doğaldır. Bizlerin de var. Transfer konusu başkanımız ve Ali Naibi tarafından büyük bir gizlilik içerisinde, titizlikle yürütülüyor. Dolayısıyla ben de açıklanmadan 1 saat önce öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

"PANİĞE KAPILMAMAK GEREKİR"

Sezon başında yaşanan sakatlıklarla hazırlık maçlarının çok oynanmadığını ancak paniğe kapılmamak gerektiğini ifade eden Ürkmezgil, "Hoca ondan da yakındı zaten. Gerektiği kadar hazırlık maçı oynanmadı. Dolayısıyla onun sıkıntı yaşandı. Bunu hoca da söylüyor. Birkaç eksiğimiz zaten vardı. Sakatlarında eksikliği, sakatlılardan dolayı tam olarak hazırlık maçının oynanmaması... Bütün bunlar bir araya geldiğinde takım 1-2 hafta böyle sıkıntı yaşadı. Futbolun içinde olan şeyler. 2-3 tane transfer yapıldı. Hazırlık maçları fazlaca. Bütün bunların yarattığı bir ortamdan dolayı paniğe kapılmamak gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

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"BİR SANTRFOR OLABİLİR"

İsmi Beşiktaş ile anılan Vincent Abuobakar ile ilgili de konuşan Ürkmezgil, "İnşallah uygun durumdaysa, Aboubakar bizim eski, iyi bir oyuncumuzdu. Maddi açıdan da uygunsa, son 1 yıl çok top oynadı, oynamadı bende çok bilmiyorum açıkçası. Benim konularım çok daha farklı. Ben idari işler ya da para işleriyle uğraştığım için o kısımları çok fazla takip edemiyorum. Uygunsa olur ama bir santrfor olabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Aboubakar Ahmet Ürkmezgil

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