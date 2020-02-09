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Beşiktaş'tan flaş VAR paylaşımı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.02.2020 20:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Gaziantep maçındaki hakem kararlarına "VAR" üzerinden tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan flaş VAR paylaşımı!

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir 'VAR'paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Gaziantep maçındaki kararlara "VAR" temalı bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş VAR paylaşım Gaziantep FK tepki sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
VAR karanlık bir güç türkiyede kımbılır kimlerin adamları var o odalarda
FENERASYON İŞ BAŞINDA TFF MHK HEP FENERİ KOLLAYACAK FETO BİTTİĞİNDEN BERİ ŞAMPİYONLUKLARI YOK
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