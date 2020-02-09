Beşiktaş'tan flaş VAR paylaşımı!

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir 'VAR'paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, Gaziantep maçındaki kararlara "VAR" temalı bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.
???? pic.twitter.com/fNaY70bddn— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2020
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Beşiktaş Başkanı hastanelik oldu
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi
Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi
Beşiktaş'ın yüzü Sergen Yalçın ile gülüyor
Olay sözler: Ligden çekilelim
Ersun Yanal'ın tepkisi: Şerefsiz, görmedin desem...
7 gollü çılgın maçta gülen Leverkusen
Ozan Kabak'tan kötü haber
Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Ryan Babel'den itiraflar! Ayrılığın nedenini açıkladı...
Okuyucu Yorumları 2 yorum