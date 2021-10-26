Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game'li gönderme

Süper Lig'de bu sezon 6. galibiyetine ulaşan ve puanını 20'ye çıkaran Beşiktaş, 10. hafta sonunda 3. sıraya yükseldi.

SQUID GAME GÖNDERMESİ

Siyah-beyazlıların son paylaşımında ise son dönemin popüler dizisi Squid Game yer aldı. Yapılan video paylaşımında Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi. Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA PAYLAŞMIŞTI

Gaatasaray da daha önce Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı Squid Game temalı paylaşımda 4 yıldıza gönderme yapmış ve 'Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz' ifadeleri yer almıştı.



