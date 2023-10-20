Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi Halil Umut Meler açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi açıklamada bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

ERDEN TİMUR, HALİL UMUT MELER'İN GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN..."

"Galatasaray – Beşiktaş maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan'ın atanması yönünde bir beklenti vardı.

Ali Şansalan'ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır."

"HALİL UMUT MELER'İN MAÇA ATANMASINDA BİR ART NİYET OLABİLİR"

"Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz. Federasyondan Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Erden Timur'un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan'ın ismini kullanması tesadüf olamaz."

"HERHANGİ BİR PLANIN PARÇASI OLMADIĞINI GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz."





