Beşiktaş'tan Galatasaray ve MHK tepkisi

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifa etmesi ve Sergen Yalçın'ın "Halil Umut Meler'i bir daha maçımızda istemiyoruz" sözünün ardından MHK'nın siyah-beyazlıların Kasımpaşa maçına Meler'i ataması hakkında konuştu.

"MUSTAFA CENGİZ'İ RAHATSIZ ETMİŞ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mesut Urgancılar "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçildikten sonra gündeme getirdiği konular şunlar: MHK gibi kurulların TFF tarafından atanmaları değil kulüplerce seçilmeleri gerektiği, Süper Lig AŞ kuruluşu, Spor Yasası ve yasada kulüplere zarar veren Yönetim Kurulu üyelerinin cezai müeyyidelere tabi tutulması zorunluluğu, yayıncı kuruluşun muhatabının TFF değil Kulüpler Birliği olması gerekliliği... Ülke futbolu adına bunlardan rahatsızlık duymak mümkün değil ama Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği YK üyeliğinden istifa etti. Demek ki bu gündem maddeleri kendisini ve kulübünü rahatsız etti. Bunların her biri ülke futbolunun yıllardır çözülmesi gereken en önemli sorunları değil mi? Yoksa birileri için her halükarda sadece kendi kulüp menfaatleri mi önemli?" dedi.