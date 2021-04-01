SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Galatasaray ve MHK tepkisi

Beşiktaş'tan Galatasaray ve MHK tepkisi

01.04.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Galatasaray ve MHK'ya yönelik açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'tan Galatasaray ve MHK tepkisi

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifa etmesi ve Sergen Yalçın'ın "Halil Umut Meler'i bir daha maçımızda istemiyoruz" sözünün ardından MHK'nın siyah-beyazlıların Kasımpaşa maçına Meler'i ataması hakkında konuştu.

"MUSTAFA CENGİZ'İ RAHATSIZ ETMİŞ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mesut Urgancılar "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçildikten sonra gündeme getirdiği konular şunlar: MHK gibi kurulların TFF tarafından atanmaları değil kulüplerce seçilmeleri gerektiği, Süper Lig AŞ kuruluşu, Spor Yasası ve yasada kulüplere zarar veren Yönetim Kurulu üyelerinin cezai müeyyidelere tabi tutulması zorunluluğu, yayıncı kuruluşun muhatabının TFF değil Kulüpler Birliği olması gerekliliği... Ülke futbolu adına bunlardan rahatsızlık duymak mümkün değil ama Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği YK üyeliğinden istifa etti. Demek ki bu gündem maddeleri kendisini ve kulübünü rahatsız etti. Bunların her biri ülke futbolunun yıllardır çözülmesi gereken en önemli sorunları değil mi? Yoksa birileri için her halükarda sadece kendi kulüp menfaatleri mi önemli?" dedi.

"MHK'NIN MALUM HAKEM ATAMASI..."

Siyah-beyazlı yönetici ayrıca "Bu istifadan sonra MHK malum hakem atamasını yaparak kendince meydan okudu ve nihayetinde bir hakemi canlı bomba gibi lanse etti. O hakemi nasıl bir kariyer bekliyor göreceğiz. Tüm bunların neticesinde MHK'nın işbirlikçilerini ve ülke futboluna dair gerçek niyetlerini anladık." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Beşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklamasıBeşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklaması
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Bilim Kurulu üyesinden tam kapanma açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden tam kapanma açıklaması

Messi'nin yeni takımı belli oluyor

Messi'nin yeni takımı belli oluyor

Ozan Tufan'ın düğün dansı olay yarattı

Ozan Tufan'ın düğün dansı olay yarattı

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Diğer Haberler

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'ta 8 koronavirüs vakası

Beşiktaş'ta 8 koronavirüs vakası

Beşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklaması

Aboubakar milli takımda sakatlık yaşadı

Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber

Beşiktaş'tan Rosier için Sporting'e yeni teklif

Beşiktaş yıldız isme teklif götürdü

Merkez Hakem Kurulu, Sergen Yalçın'ı dinlemedi

MHK, Sergen Yalçın'ı dinlemedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.