SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması geldi! ''İleri geri konuşmasın''

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması geldi! ''İleri geri konuşmasın''

13.06.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün transfer gündemi hakkında konuştu. Siyah-beyazlıların yıldız transferi Gedson Fernandes hakkında konuşan Çebi, "Gedson Fernandes için yalan konuşanlar artık sussun. Gedson, Beşiktaş'ın oyuncusu. Resmi açıklamayı görecekler. Galatasaray muhabirleri, Gedson Fernandes ile ilgili ileri geri konuşmasın" dedi.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması geldi! ''İleri geri konuşmasın''
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti ve transfer sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes için yersiz dedikoduların çıkmasının ardından açıklama yapma gereği duyan Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu. Çebi, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Gedson ile ilgilendiği iddia edilmesinin ardından konuşulan bu konuları adeta çöpe attı.

"GEDSON, BEŞİKTAŞ'TA OYNAYACAK"

20220202_2_52004800_73259714

Gedson Fernandes'in Galatasaray'a gitme ihtimalinin olmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes için yalan konuşanlar artık sussun. Gedson, Beşiktaş'ın oyuncusu. Resmi açıklamayı görecekler. Galatasaray muhabirleri, Gedson Fernandes ile ilgili ileri geri konuşmasın" dedi.

"WEGHORST ÇARŞAMBA BİLDİRECEK"

wout-weghorst-depophotos-1851404

Bonservisi Burnley'de olan, Hollanda milli Takımı'nda forma giyen Wout Weghorst için bilgi veren Ahmet Nur Çebi, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek. Wout Weghorst, Alexander Sörloth'tan önde. Milli takım maçından sonra ailesiyle oturacak ve karar verecek." ifadelerini kullandı.

"ERSİN DESTANOĞLU İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"

159729

Ersin Destanoğlu hakkında da açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "Ersin Destanoğlu için birçok takımla görüşüyoruz. Ancak kulübe gelmiş resmi bir teklif yok." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sergen Yalçın'a çılgın teklif!Sergen Yalçın'a çılgın teklif!
Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!
Galatasaray'dan PSG'ye gitti!Galatasaray'dan PSG'ye gitti!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü Gedson Fernandes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu!

Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu!

F.Bahçe'den Özdağ açıklaması! "Geri adım..."

F.Bahçe'den Özdağ açıklaması! "Geri adım..."

Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...

Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...

Sergen Yalçın'a çılgın teklif!

Sergen Yalçın'a çılgın teklif!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.