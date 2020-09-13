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Beşiktaş'tan gelen Victor Ruiz'i oynatamayan Real Betis, FIFA'ya başvuruyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2020 20:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlayan İspanya'nın Real Betis Kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvuracağı bildirildi.

Beşiktaş'tan gelen Victor Ruiz'i oynatamayan Real Betis, FIFA'ya başvuruyor

Siyah-beyazlı kulübün, Ruiz'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi gerekçesiyle tazminat talep etmesiyle yaşanan anlaşmazlıktan dolayı Real Betis, yeni transferini RFEF'ye kayıt ettiremeyip, La Liga'nın ilk haftasında kadrosuna almadı.

İspanya resmi haber ajansı EFE, kulüp yöneticilerine dayanarak verdiği haberde, Real Betis'in Ruiz'i oynatabilmek için FIFA'ya geçici lisans talebiyle başvuru yapacağını belirtti.

Normal şartlarda Beşiktaş ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Ruiz, temmuz ayında siyah-beyazlı kulüpten alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek ülkesine dönmüştü.

Real Betis, Ruiz ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Beşiktaş'ın tazminat talebinden kaynaklanan yasal sorunu çözemediğinden bu futbolcuyu oynatamıyor.

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