Beşiktaş'tan Gianluigi Buffon'a transfer teklifi

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek kadro için çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ın efsane İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'a transfer teklifi yaptığı ve 5'ten fazla kulübün devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre Buffon, biri Beşiktaş'tan olmak üzere 5'in üzerinde farklı kulüpten transfer teklifi aldı. 43 yaşındaki İtalyan kalecinin eski kulübü Parma'ya dönmeye çok yakın olduğu ifade edildi.

BUFFON, PARMA'YA MI DÖNECEK?

Kariyer yolculuğuna Parma ile başlayan Gianluigi Buffon, eski kulübüne geri dönmek ve yeni sezon için belirlenen iddialı projeye katkı sağlamak istiyor.

26 yıl önce formasını terletmeye başladığı Parma ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Buffon, gelen birçok transfer teklifine rağmen yuvasına dönmeye hazırlanıyor.

1994 yılında Parma altyapısından A Takım'a yükselen Buffon, Parma'da 7 yıl, Juventus'ta ise 17 yıl oynadıktan sonra 2018 senesinde PSG'ye imza atmıştı. 2 sezon önce Juventus'a dönen Buffon'un sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

(FUTBOL ARENA)



