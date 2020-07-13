Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül’e yine bir teklif yapma kararı aldı. Siyah-Beyazlılar iki oyuncuya da aynı rakamı önerecek. Beşiktaş Gökhan ve Caner’e yıllık 550 bin Euro garanti ücret ve 10 maçın üzerinde forma giymeleri durumunda 100 bin Euro'luk bonuslu bir sözleşme teklif edecek.
İki yıldız oyuncunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Görüşmeler bu hafta başlayacak. Gökhan Gönül’ü eski kulübü Fenerbahçe istiyor. Caner Erkin ile ise Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.
(AKŞAM)
Falette ve Tolgay Arslan sakatlandı
Fenerbahçe ağır yaralı
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!
Fatih Terim'den olay Falcao açıklaması!
Merih Demiral müjdesi
Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!
Trabzonspor'da yıldız isim için kiralama formülü
Filip Novak transfer kararını verdi
Beşiktaş'ta sağ bek genç yıldız
52 yıllık Türk kulübü başkansız kaldı!
Arda Turan'a Almanya'dan talip var
TFF'nin kararı sonrası ligden çekildiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum