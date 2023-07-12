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Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na rest! Maaş konusunda pürüz çıktı

12.07.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu için Beşiktaş devreye girmişti. Takımıyla kontratının bitmesine 1 yıl kalan milli oyuncu için Brentford ile el sıkışan siyah-beyazlılar Halil Dervişoğlu ile de anlaşma aşamasına gelmişti. Maaş konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş yönetimi, milli oyuncuya rest çekti.

Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. Şenol Güneş'in onay verdiği bu transfer için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİLER

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Siyah-beyazlıların Brentford'a yaptığı 800 bin Euro'luk transfer teklifi kabul edilmiş ve oyuncu ile görüşmelere başlanmıştı.

MAAŞ KONUSUNDA SIKINTI VAR

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Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro garanti ücret isteyen Halil Dervişoğlu'na siyah-beyazlı kulüpten sert bir cevap geldi. Beşiktaş, milli oyuncuya yıllık 850 bin euro önerdi ve bu rakamın 1 kuruş bile üstüne çıkılmayacağını ifade etti.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

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Brentford ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Halil Dervişoğlu, takımın kendisi için önerdiği sözleşmeyi kabul etmemişti.


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