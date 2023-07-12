Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na rest! Maaş konusunda pürüz çıktı

Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. Şenol Güneş'in onay verdiği bu transfer için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİLER

Siyah-beyazlıların Brentford'a yaptığı 800 bin Euro'luk transfer teklifi kabul edilmiş ve oyuncu ile görüşmelere başlanmıştı.

MAAŞ KONUSUNDA SIKINTI VAR

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro garanti ücret isteyen Halil Dervişoğlu'na siyah-beyazlı kulüpten sert bir cevap geldi. Beşiktaş, milli oyuncuya yıllık 850 bin euro önerdi ve bu rakamın 1 kuruş bile üstüne çıkılmayacağını ifade etti.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Brentford ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Halil Dervişoğlu, takımın kendisi için önerdiği sözleşmeyi kabul etmemişti.



