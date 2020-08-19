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Beşiktaş'tan Henry Onyekuru için Monaco'ya teklif

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2020 08:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için Fransız kulübü Monaco'ya resmi teklif yaptı. Onyekuru, devre arasında sarı-kırmızılı kulübe kiralık olarak gelmiş ve çıktığı 16 maçta 1 gol 3 asistlik katkı yapmıştı.

Beşiktaş'tan Henry Onyekuru için Monaco'ya teklif

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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TRT Spor'un haberine göre, Kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcayan yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda rotayı Fransa'ya çevirdi. Beşiktaş transferde vites yükseltti. Fabrice N'Sakala, Welinton ve son olarak da Bernard Mensah'ı kadrosuna katan Beşiktaş, gözünü Henry Onyekuru'ya dikti.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak renklerine bağlamak için Monaco'ya resmi teklif yaptı.

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