Beşiktaş'tan Henry Onyekuru için Monaco'ya teklif

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
TRT Spor'un haberine göre, Kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcayan yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda rotayı Fransa'ya çevirdi. Beşiktaş transferde vites yükseltti. Fabrice N'Sakala, Welinton ve son olarak da Bernard Mensah'ı kadrosuna katan Beşiktaş, gözünü Henry Onyekuru'ya dikti.
Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak renklerine bağlamak için Monaco'ya resmi teklif yaptı.
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