Beşiktaş'tan kaleci Yavuz Ulaş Antalyaspor'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki kaleci Yavuz Ulaş'ı renklerine bağladı. Kırmızı-Beyazlılar, Siyah-Beyazlı takımın 19 yaşındaki file bekçisi Yavuz Ulaş’ı renklerine bağladı. Geleceğe yatırım olarak kadroya katılan Yavuz’un, ilk etapta U21 takımında görev yapacağı öğrenildi. (FANATİK)
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