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Beşiktaş'tan kaleci Yavuz Ulaş Antalyaspor'a transfer oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.08.2018 07:49 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor, Beşiktaş’tan kaleci transfer etti.

Beşiktaş'tan kaleci Yavuz Ulaş Antalyaspor'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki kaleci Yavuz Ulaş'ı renklerine bağladı. Kırmızı-Beyazlılar, Siyah-Beyazlı takımın 19 yaşındaki file bekçisi Yavuz Ulaş’ı renklerine bağladı. Geleceğe yatırım olarak kadroya katılan Yavuz’un, ilk etapta U21 takımında görev yapacağı öğrenildi. (FANATİK)


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Yavuz Ulaş Spor Toto Süper Lig Beşilktaş Antalyaspor

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