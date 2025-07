Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! İkna olursa her an imzayı atabilir

Beşiktaş'tan transfer bombaları peş peşe geliyor... Orkun Kökçü için Benfica ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar transferi her an açıklayabilir. Orkun'un takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu için de girişimlerini yapan siyah-beyazlılar her an imzayı attırabilir.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILMAK İSTİYOR

Portekiz'de mutsuz olan Kerem Aktürkoğlu yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. Bunu fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, Orkun Kökçü için pazarlık yaparken Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu da sordu.

ANLAŞILIRSA GELEBİLİR

Kerem Aktürkoğlu için yüksek bir bonservis talep etmeyen Benfica yönetimi, milli oyuncunun gidişine izin verecek. Türkiye'de Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun fikrinin değişmesi durumunda imzalar atılabilir.