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Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! İkna olursa her an imzayı atabilir

Transfer dönemine çok hızlı başlayan Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi gelebilir. Benfica'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, siyah-beyazlıların gündemine girdi. Orkun Kökçü transferinin yanında Kerem'i de bitirmek isteyen Beşiktaş, Benfica ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! İkna olursa her an imzayı atabilir
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Beşiktaş'tan transfer bombaları peş peşe geliyor... Orkun Kökçü için Benfica ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar transferi her an açıklayabilir. Orkun'un takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu için de girişimlerini yapan siyah-beyazlılar her an imzayı attırabilir.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILMAK İSTİYOR

Portekiz'de mutsuz olan Kerem Aktürkoğlu yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. Bunu fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, Orkun Kökçü için pazarlık yaparken Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu da sordu.

ANLAŞILIRSA GELEBİLİR

Kerem Aktürkoğlu için yüksek bir bonservis talep etmeyen Benfica yönetimi, milli oyuncunun gidişine izin verecek. Türkiye'de Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun fikrinin değişmesi durumunda imzalar atılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu beşiktaş
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