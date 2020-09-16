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Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.09.2020 18:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Akademisi’nde futbolculardan 7, teknik heyetten 5 kişinin Covid 19 testi pozitif çıktı.

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'tan açıklama:

“Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde 7 sporcumuz ile 5 teknik ekip üyemizde Covid19 pozitif tespit edilmiştir”

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