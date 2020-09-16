Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'tan açıklama:
“Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde 7 sporcumuz ile 5 teknik ekip üyemizde Covid19 pozitif tespit edilmiştir”
Albayrak'tan transfer müjdesi
Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Benik Afobe Trabzon’a geldi
Marcel Tisserand'dan ilk açıklamalar
Almanya'da maçlar seyircili oynanacak!
Eran Zahavi için Süper Lig'in devi talip oldu!
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e engel!
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum