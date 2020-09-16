Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'tan açıklama:

“Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde 7 sporcumuz ile 5 teknik ekip üyemizde Covid19 pozitif tespit edilmiştir”

