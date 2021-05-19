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Beşiktaş'tan kutlama açıklaması

19.05.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden camiamızın şüphesi olmasın" denildi.

Beşiktaş'tan kutlama açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın Vodafone Park’ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilmektedir.

Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterdikleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden camiamızın şüphesi olmasın."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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