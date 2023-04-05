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Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik! Fenerbahçe maçında yaşanan Arda Güler'in penaltı pozisyonu...

05.04.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları ile ilgili yeni bir bildiri yayımladı. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında Arda Güler'in penaltısıyla ilgili konuşan MHK Başkanı Lale Orta, pozisyonun penaltı olmadığını ve VAR'ın hakemi uyarması gerektiğini söylemişti.

Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik! Fenerbahçe maçında yaşanan Arda Güler'in penaltı pozisyonu...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamalarına cevap vererek tebrik etti. Fenerbahçe maçında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Lale Orta'yı destekleyen siyah-beyazlılar flaş bir paylaşımda bulundu.

"AÇIK YÜREKLİLİKLE KABUL EDİLMİŞ OLMASI TAKDİRE ŞAYANDIR"

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"02.04.2023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır."

TFF'YE SESLENDİLER!

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"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

HANIMEFENDİ’nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF’nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."


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