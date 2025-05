Beşiktaş'tan maç sonunda Jose Mourinho'ya Survivor göndermesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, 20 yıl sonra Fenerbahçe ile ligde oynadığı iki maçı da kazandı. Beşiktaş sosyal medya ekibi maç sonrası yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Beşiktaş sosyal medya hesabı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Survivor temasıyla bir paylaşım yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Survivor konseyinde Jose Mourinho'nun adını yazdığı görüldü.

He knows how to win. 😎 pic.twitter.com/bYeG0lptOZ