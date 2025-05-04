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Beşiktaş'tan maç sonunda Jose Mourinho'ya Survivor göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürdü. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşım binlerce beğeni aldı.

Beşiktaş'tan maç sonunda Jose Mourinho'ya Survivor göndermesi!
Emre Şen

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, 20 yıl sonra Fenerbahçe ile ligde oynadığı iki maçı da kazandı. Beşiktaş sosyal medya ekibi maç sonrası yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

SURVIVOR GÖNDERMESİ

Beşiktaş sosyal medya hesabı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Survivor temasıyla bir paylaşım yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Survivor konseyinde Jose Mourinho'nun adını yazdığı görüldü.

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0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho beşiktaş fenerbahçe
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