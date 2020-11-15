Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sonuçla birlikte 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı.
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