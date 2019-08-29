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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici ile transfer görüşmesinde bulunulmadığı açıklandı.

Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici ile transfer görüşmesinde bulunulmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organları tarafından, kulübümüzün, Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve başkanımız Fikret Orman ile futbol direktörümüz Ali Naibi'nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler tamamıyla gerçek dışıdır. Başkanımız Fikret Orman ile futbol direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig mehmet ekici

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sizce Ekici Beşiktaşın kapısından girebilir mi ? Onunda kariyeri M.topuz gibi bitti
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