SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan olay yaratacak Rafa Silva açıklaması geldi! Bel ağrılarını şikayet etmişti! MR tetkikleri bunu doğrulamadı...

Beşiktaş'la Rafa Silva arasındaki tartışmalı süreç devam ederken, son günlerde bel ağrıları sebebiyle antrenmanlara çıkmayan Portekizli oyuncu için Beşiktaş'tan gündem olacak açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan olay yaratacak Rafa Silva açıklaması geldi! Bel ağrılarını şikayet etmişti! MR tetkikleri bunu doğrulamadı...
Burak Kavuncu
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dönemde Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmaması ve takımdan ayrılmak istemesi ile gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi. İşte açıklamanın detayları...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş tan olay yaratacak Rafa Silva açıklaması geldi! Bel ağrılarını şikayet etmişti! MR tetkikleri bunu doğrulamadı... 1

Beşiktaş'tan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."

KARAR GELDİ! FARKLI BİR ZAMAN DİLİMİNDE...

Beşiktaş tan olay yaratacak Rafa Silva açıklaması geldi! Bel ağrılarını şikayet etmişti! MR tetkikleri bunu doğrulamadı... 2

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Rafa Silva’nın tesislerdeki tedavi saatlerini A takım antrenman saatlerinden farklı bir zaman diliminde yapılmasına karar verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho'dan sürpriz karar! Herkes Rafa'yı beklerken Mou onu istedi... Mourinho'dan sürpriz karar! Herkes Rafa'yı beklerken Mou onu istedi...
Jurecka'dan Fenerbahçe maçı öncesi gözdağı! "Puan alacağımıza inanıyoruz"Jurecka'dan Fenerbahçe maçı öncesi gözdağı! "Puan alacağımıza inanıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Serdal Adalı son dakika beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.