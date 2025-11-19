Beşiktaş'tan olay yaratacak Rafa Silva açıklaması geldi! Bel ağrılarını şikayet etmişti! MR tetkikleri bunu doğrulamadı...

Son dönemde Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmaması ve takımdan ayrılmak istemesi ile gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi. İşte açıklamanın detayları...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş'tan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Rafa Silva’nın tesislerdeki tedavi saatlerini A takım antrenman saatlerinden farklı bir zaman diliminde yapılmasına karar verdi.