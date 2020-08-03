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Beşiktaş'tan Ömer Ali Şahiner atağı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.08.2020 21:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner’i kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim, Sergen Yalçın’ın istediği doğrultusunda 28 yaşındaki oyuncu için Konyaspor’a teklifini iletecek.

Beşiktaş'tan Ömer Ali Şahiner atağı

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi Alanyaspor’dan N’Sakala ve Welinton’u kadrosuna katan Siyah Beyazlılar, Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner’i listesine aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği sonrası harekete geçen Siyah Beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini sunacak. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali için Konyaspor’a futbolcu takası önermeyi planlıyor.

8 sezondur Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 31 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.

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