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Beşiktaş'tan Ömer Erdoğan'a gönderme! ''Aklını başına alsın''

06.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki sponsorluk anlaşmasında konuştu. Ankaragücü maçında yaşanan darp olayıyla ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş'tan Ömer Erdoğan'a gönderme! ''Aklını başına alsın''

Beşiktaş'ta yeni sezonda futbol dışındaki branşlarda da sponsorluk çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, hentbol branşında göğüs sponsorluğu için Yurtbay Seramik ile anlaştı. Ayrıca Kadın Voleybol Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için de Ceysu ve Baba Yapı ile sponsorluk anlaşması yapıldı. Basın toplantısında konuşan Çebi açıklamalarda bulundu.

"AKLINI BAŞINA ALSIN"

Ahmet Nur Çebi: "Fanatizmin artmaya başladığı, taraftarların bilerek ya da bilmeyerek kulüplerine zarar verdiklerini görüyoruz. Esefle seyrediyoruz. Ankaragücü seyircisinin küfürle başladığı, ara vermeden devam eden bir tutumu var. Sahaya planlandığını düşündüğüm, oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Küfür ve oyuncuların davranışları, gelecek olan fırtınayı gösteriyordu. Her şey planlı ve programlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Sonuç güzel olmadı. Ankara'da bu yaşanan olay, Ankaragücü seyircisinin ara vermeden ağır şekilde küfretmesi ve planlı bir şekilde oyuncularının sahada oyunu germesinin bir sonucudur. Ankaragücü hocası, işi gücü bırakmış, dönüp Beşiktaşlı futbolcuyla ilgili konuşuyor. Aklını başına alsın!"

"KOMİK VE DÜZMECE BİR OLAYDIR"

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Ahmet Nur Çebi: "Josef'in kırmızı kart görmesi, komik ve düzmece bir olaydır. VAR'dan baskı geldiği için kırmızı gösterildi. Bu genç arkadaş ertesi gün mahkeme kararıyla ilgili serbest bırakılıyor. Camiasından kendin bilmezler de mahkeme çıkışı bu çocukla fotoğraf çekiliyor. Bu cübbeyi herkesin giymemesi lazım. Kimse haddini bilmiyor."

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE CEVAP

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"TFF Başkanı müracaat etmediğimizi söylemiş. Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor. Sonra da savunmayı vermemiz gerekiyor. Durum bundan ibarettir. Artık herkesin futbol terörüne hizmet etmemeyi kendileri için bir amaç edinmeleri gerekiyor. Aksi halde tribünlerdeki şaklabanlığı seyrederek Türk futboluna zarar vermeye devam edeceğiz arkadaşlar."

"JOSEF DE SOUZA İLE GİDECEĞİZ"

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"Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten başkanımız var. Riva'da beraber olacağız. TFF Başkanı ve yönetimi de olacak. Bir yemek yiyerek kamuoyuna mesaj vereceğiz. Takım kaptanımız Josef ile katılacağız! Arkadaşını korumak için kırmızı kart gören bir futbolcu ile birlikte gideceğiz. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar? Kamuoyu vicdanını düşünerek doğru bir karar alacaklar. Josef kaptan olduğu için orada olacak. Mağdur ile mağdur edenler yan yana gelecekler. Umarım mağduru koruyan baba sıfatına bürünürler. Akşam olmadan, hava kararmadan..."

"GENÇ ARKADAŞ O DA ÖĞRENECEK"

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Erden Timur'un 'Bağırmak kolay TFF'ye baskın ziyaret yapmıyoruz' açıklamasını üzerinize alındınız mı?

Ahmet Nur Çebi : "Dün 10 kişiyle maçı almak başka türlü, kaybedince konuşmak başka türlü. Genç arkadaş o da öğrenecek. Söylediklerinin nereye gittiğini bilecek. Bana öyle bir söz söyleyeceğini düşünmüyorum. Öyle bir yapıda arkadaş değil. O zaman direkt söylesin ben de direkt cevap vereyim. Öyle yandan dolanmadan direkt söylesin ne söyleyecekse. Ben efendi gibi sorunumu TFF'ye gidip çözüyorum."

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