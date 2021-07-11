SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan resmi açıklama: Luuk de Jong'u istiyoruz!

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Luuk de Jong'u istiyoruz!

11.07.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Sevilla'nın tecrübeli golcüsü Luuk de Jong'u transfer etmek istediklerini açıkladı.

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Luuk de Jong'u istiyoruz!

Beşiktaş 'ta son dakika gelişmesi... Forvet arayışlarını sürdüren Siyah Beyazlı ekip, gözünü La Liga'ya çevirdi ve Sevilla'nın golcüsü Luuk de Jong'a kanca attı. İspanyol basınından ABC'ye konuşan ve Luuk de Jong'u transfer etmek istediklerini açıklayan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, tecrübeli forvetle ilgilendiklerini doğruladı.

"KADROMUZA KATMAK İSTEDİĞİMİZ DOĞRU"

Şartların oluşması halinde transferi sonuçlandıracaklarını belirten Torunoğulları, "Luuk de Jong'u kiralık ya da bonservisiyle kadromuza katmak istediğimiz doğru. Operasyonu sonuçlandırabilir miyiz? Bazı şartlara bağlı." diye konuştu.

"ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI"

Geride bıraktığımız sezonda 48 maçta görev alan Hollandalı golcü, 9 gol ,1 asistle skora katkı sağladı. De Graafschap altyapısında futbola başlayan Luuk de Jong, Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, PSV ve Sevilla gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösterdi.

Profesyonel kariyerinde 494 maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 201 gol, 104 asistle skora katkı sağladı. Haziran 2023'e kadar Sevilla ile sözleşmesi bulunan tecrübeli isim, 2011'den bu yana giydiği Hollanda A Milli Takım formasıyla 38 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F1 Türkiye GP'si bilet fiyatları belli olduF1 Türkiye GP'si bilet fiyatları belli oldu
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
Süper Lig devinde Mehmet Topal sesleriSüper Lig devinde Mehmet Topal sesleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Luuk de Jong
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.