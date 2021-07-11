Beşiktaş'tan resmi açıklama: Luuk de Jong'u istiyoruz!

Beşiktaş 'ta son dakika gelişmesi... Forvet arayışlarını sürdüren Siyah Beyazlı ekip, gözünü La Liga'ya çevirdi ve Sevilla'nın golcüsü Luuk de Jong'a kanca attı. İspanyol basınından ABC'ye konuşan ve Luuk de Jong'u transfer etmek istediklerini açıklayan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, tecrübeli forvetle ilgilendiklerini doğruladı.

"KADROMUZA KATMAK İSTEDİĞİMİZ DOĞRU"

Şartların oluşması halinde transferi sonuçlandıracaklarını belirten Torunoğulları, "Luuk de Jong'u kiralık ya da bonservisiyle kadromuza katmak istediğimiz doğru. Operasyonu sonuçlandırabilir miyiz? Bazı şartlara bağlı." diye konuştu.

"ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI"

Geride bıraktığımız sezonda 48 maçta görev alan Hollandalı golcü, 9 gol ,1 asistle skora katkı sağladı. De Graafschap altyapısında futbola başlayan Luuk de Jong, Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, PSV ve Sevilla gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösterdi.

Profesyonel kariyerinde 494 maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 201 gol, 104 asistle skora katkı sağladı. Haziran 2023'e kadar Sevilla ile sözleşmesi bulunan tecrübeli isim, 2011'den bu yana giydiği Hollanda A Milli Takım formasıyla 38 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

