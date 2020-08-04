Beşiktaş'tan sağ bek için Rafael'e teklif

Takımdan ayrılan Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek arayan Beşiktaş'ın Rafael için girişimde bulunduğu belirtildi. Siyah beyazlılar Lyon forması giyen Rafael için teklif yaptı.
Beşiktaş'n Fransa Ligi ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı sağ bekin transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda Nazım Sangare’ye teklif götüreceği kaydedildi.
Milli takıma da çağrılan Antalyasporlu Sangare'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştı.
Rafael, bu sezon Lyon ile 19 resmi maçta 1109 dakika süre alırken; gol veya asist katkısı yapamadı. (TRT Spor)
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